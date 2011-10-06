Сайт под ключ

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Закрыт11 заявок280 просмотров

Нужен сайт под ключ, все подробности в ТЗ.

От вас: на каком движке будете делать,цена и срок! (без ответов не отвечу)

до 25 календарных дней

14 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров