Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! В декабре планируется начать разработку очень качественного сервиса онлайн игр. Основные моменты таковы: - Игра в нескольких зонах (пользователь с сервером, онлайн друг с другом) ...
Создание сайт на Битрикс
Добрый день уважаемые фрилансеры! Нужен отвественный фрилансер или команда фрилансеров. Для разработки сайта на цмс битрикс. Есть .psd макеты, от вас всё остальное
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15000Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно создать сайт,аналог www.taojet.com, чтобы клиент мог создать заказы на сайте,добавлять что-то и удалять ссылки. Есть ТЗ, дальнейшее сотрудничество,поддержка сайта.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
1) Сайт разрабатывается на СMS Joomla 1.5.23 на основе html-шаблона http://livedemo00.template-help.com/wt_34748/index.html (далее шаблон) 2) Добавляется в шаблон в правую боковину вертикальное меню (модуль меню Maxi Menu CK (http://www.joomlack.fr/en/Joomla-extensions/Menu/maxi-menu-ck-menu-dropdown-advanced.html), далее m2, со стилем меню шаблона) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Создание статического сайта визитки на несколько страниц желательно прикрутить к какой-то CMSСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать клон сайта e-pay.by. Можно движок. Можно самопис. Нужно сделать систему при помощи которой пользователь мог бы при помощи пластиковой карты платить за различные услуги начиная от пополнения мобильного и заканчивая ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Тематика сайта: 1. Нужно сделать полноценный сайт 2. Качественный дизайн в тему сайта 3. Интернет магазин тут же 4. Информационный сайт 5. Интуитивно понятный интерфейс 6. ... более подробно ...Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня всем! :-) Кто может сделать самый современный, удобный, стильный сайт детского образовательного центра, учитывая наши пожелания? Чтобы можно было заливать новые фотографии, обновлять новости центра, редактировать содержание! Спасибо!Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужно разработать дизайн сайта, предоставить 3-4 варианта, на основе примеров похожих сайтов и небольшого технического задания (см. вложенный файл). После утверждения одного из предоставленных вариантов создать сайт на CMS. Система управления сайтом обговаривается отдельно. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт. Пример - http://olta.ua/ Калькулятор нужен такого типа - http://oknaplus.kiev.ua/wincalc3/ Фирма в Киеве. Личная встреча с дизайнером - желательна. Тел.: 067-449-19-57, Богдан.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ во вложенном файле. Тексты вышлю на почту выбранному исполнителю. Сайт на Битриксе, опыт обязателен. Пишите срок и цену. Без этого выбрать не смогу.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад