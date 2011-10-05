Нужно разработать дизайн сайта, предоставить 3-4 варианта, на основе примеров похожих сайтов и небольшого технического задания (см. вложенный файл). После утверждения одного из предоставленных вариантов создать сайт на CMS. Система управления сайтом обговаривается отдельно. ...
Сайт детского образовательного центра
Доброго дня всем! :-) Кто может сделать самый современный, удобный, стильный сайт детского образовательного центра, учитывая наши пожелания? Чтобы можно было заливать новые фотографии, обновлять новости центра, редактировать содержание! Спасибо!
Выбранный исполнитель
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