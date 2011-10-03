Оконный сайт

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Закрыт13 заявок308 просмотров

Нужно создать сайт.

Пример - http://olta.ua/

Калькулятор нужен такого типа - http://oknaplus.kiev.ua/wincalc3/

Фирма в Киеве. Личная встреча с дизайнером - желательна.

Тел.: 067-449-19-57, Богдан.

14 лет назад
abhay
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров