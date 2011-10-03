Для промоакции нам необходимо разработать: - флеш баннер (720*90) - промо сайт - листовки
Наполняемый пользователями сайт
недорогой, качественный сайт. впоследствии сайт должен расширяться и добавляться доп. функции.заинтересованным обрисую более детально. сроки не столь важны, главное качество, но и не затягивать. предоплату не плачу, оплата после создания и тестирования и хотелось бы наблюдать за ходом работ.
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