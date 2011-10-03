Наполняемый пользователями сайт

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Закрыт7 заявок203 просмотра

недорогой, качественный сайт. впоследствии сайт должен расширяться и добавляться доп. функции.заинтересованным обрисую более детально. сроки не столь важны, главное качество, но и не затягивать. предоплату не плачу, оплата после создания и тестирования и хотелось бы наблюдать за ходом работ.

14 лет назад
ykolyn
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров