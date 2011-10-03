Сайт профессиональной косметики

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Закрыт28 заявок351 просмотр

нужен сайт интернет магазин профессиональной косметики . креативный. функциональный.

жду ценники и идеи

пример http://www.marykay.ru

в приложении желаемый фон и несколько образцов продукции

14 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров