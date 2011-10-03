Разработка корпоративного сайта и его раскрутка

Всем добрый день,

меня зовут Анна и мне необходима информация о ценах по разработке сайта и его дальнейшей раскрутки посредством ключевых слов. Наш текущий сайт - cassidausa.com, пример будущего сайта - safescan.com или accubanker.com. Также для этого сайта необходимо будет сделать интернет-магазин и затем продвигать его в интернете. Вся информация для сайта будет предоставлена (тексты, картинки). Компания находится в США.

Мои контактные данные:

email: [email protected]

skype: anyuta_lem

gtalk: annie.v.lem

Буду ждать ваших заявок!=)