Разработка корпоративного сайта и его раскрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок384 просмотра

Всем добрый день,

меня зовут Анна и мне необходима информация о ценах по разработке сайта и его дальнейшей раскрутки посредством ключевых слов. Наш текущий сайт - cassidausa.com, пример будущего сайта - safescan.com или accubanker.com. Также для этого сайта необходимо будет сделать интернет-магазин и затем продвигать его в интернете. Вся информация для сайта будет предоставлена (тексты, картинки). Компания находится в США.

Мои контактные данные:

email: [email protected]

skype: anyuta_lem

gtalk: annie.v.lem

Буду ждать ваших заявок!=)

14 лет назад
Anyuta_Lem
Анна 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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