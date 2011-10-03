Требуется создать видеоблог+интернет магазин!

Срок 1.5 месяца.

Бюджет 2000 USD

Проект интересный.

Нужен ответственный профессионал.

vrblog.ru

I. Основные задачи сайта

A. Видео-блог, специализирующийся на сборе,

обсуждении и анализе видео с видеорегистраторов

1. Видео можно добавлять ссылками на другие сервисы

(youtube, vimeo, etc) или загружать на сайт.

2. Видео сортируются по категориям (тип ТС - авто, мото,

вело и т.п.; тип видео - юмор, ДТП, стихия и т.п.)

3. Рейтинг видео - для удобства посетителей можно смотреть

только видео с большим рейтингом.

4. Удобный формат просмотра. Каждое видео - это пост, но

видео можно проиграть прямо с главной страницы, не

заходя в пост. При наведении на видео появляется окошечко

в котором проигрывается небольшой фрагмент видео, то

есть можно посмотреть видео, не заходя в пост.

5. Расширенные возможности у комментаторов (постинг

ссылок, картинок, аудио-видео, работа с текстом). Рейтинг

комментария и комментатора (пользователя).

6. Возможность просмотра сайта без регистрации.

Регистрация нужна для того, что бы закачать свое видео,

оставлять комментарии и расставлять рейтинги другим

видео, постам комментариям или пользователям.

7.

B. Vrblog.ru должен стать популярным местом для

ежедневного посещения интернет-пользователями.

Весь контент модерируется и помечается тегами на

наличие жестоких сцен или ненормативной лексики.

1. Должен работать поиск по сайту и комментариям

пользователей.

2. Должна быть возможность добавлять в избранное посты,

видео или отдельных пользователей.

3. При комментировании поста пользователь автоматически

подписывается на его обновление. Пользователь видит на

какие посты он подписан и какое количество новых

комментариев добавилось. По ссылке можно сразу перейти

к новым комментариям.

4. В перспективе должна появиться возможность оставлять

комментарии на определенных временных отрезках видео

(по принципу soundcloud.com)

C. Загружаемое видео и фотографии

1. Все загружаемое на сайт видео должно обрабатываться

редактором - подгоняться по формату и кодеку, на видео

прописывается вотермарк, видео заканчивается рекламным

баннером.

2. После просмотра видео или при остановке (постановке на

паузу) появляется ссылка на магазин videoregshop.ru

D. Работа с дорожными вебкамерами.

1. Отдельный раздел сайта посвящен дорожным камерам.

2. Линки на камеры, карты городов с камерами.

II. ДИЗАЙН

A. Функциональность

1. Все для простоты и удобства пользователя.

2. Возможность пользователю настроить сайт под себя.

B. Минимализм в оформлении

1. Главное - посты. Вся навигация сверху и сбоку.

2. Отсутствие рекламы и баннеров (по началу), но место для

них надо предусмотреть.

С. Информация и текст

1. Нужна консультация с профессиональным редактором, что

бы разместить правильный текст для индексации в

поисковиках.

2. По завершению ролика должна быть возможность

разместить баннер со ссылкой на магазин, где можно

приобрести регистратор.

III. АРХИВ

A. Есть отдельная задача по созданию «архива» сайта. То

есть надо собрать видео за предыдущие 2 года, лучшие

подборки за несколько лет и т.д.

B. Видео надо рассортировать таким образом, что бы

работал поиск.

C. После окончания ролика посетителю должны быть

предложены варианты просмотра подобного видео -

выборка делается по тегам, дате и рейтингу роликов.

IV. МАГАЗИН videoregshop.ru (.com)

A. Тип магазина и товаров

1. Классический интернет-магазин по продаже различных

видов видеорегистраторов с полным циклом покупки товара,

включая различные варианты оплаты.

2. Фотографии товара, увеличивающиеся при наведении

курсора, раскрывающиеся по клику.

3. Технические характеристики товара.

4. Видеообзоры товаров, примеры съемки. Файлы записи.

5. Рейтинг товара. Отзывы покупателей (?).

6. Помощник покупателя по подбору товара.

7. Заложенные в дизайн места под баннеры, на которых будет

размещаться реклама товаров из этого же магазина.

8. Перекрестные ссылки на vrblog.ru