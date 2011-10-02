Примерное Т.З. выложил, от вас хотелось бы выслушать примерную цену и сроки. Людей без опыта подобной работы, неуверенных в своих силаж и желающих просто попробывать не беспокоить. Кидалы лесом, плачу через гарантов web money, через ...
Сайт онлайн дневника для девушек
Нужно создать сайт онлайн дневников для девушек.
Небольшое ТЗ
1) Возможность загружать картинки в свой дневник.
2) Сделать возможность скрытия дневника от других пользователей
3) На каждое число должна быть своя страничка (как в книжке)
4) Добавление друзей
5) Обмен сообщениями
6) Статусы
7) Статистика на главной странице (Сколько создано дневников, сколько зарегистрировано пользователей и т.д. )
8) Привлекательный дизайн
9) новости на главной странице
цены, сроки и портфолио оставляйте в комментариях
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