Сайт онлайн дневника для девушек

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Закрыт14 заявок218 просмотров

Нужно создать сайт онлайн дневников для девушек.

Небольшое ТЗ

1) Возможность загружать картинки в свой дневник.

2) Сделать возможность скрытия дневника от других пользователей

3) На каждое число должна быть своя страничка (как в книжке)

4) Добавление друзей

5) Обмен сообщениями

6) Статусы

7) Статистика на главной странице (Сколько создано дневников, сколько зарегистрировано пользователей и т.д. )

8) Привлекательный дизайн

9) новости на главной странице

цены, сроки и портфолио оставляйте в комментариях

14 лет назад
Elemental
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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