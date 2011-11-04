Сайт опросник

ДД, необходим простой сайт-визитка,

который будет содержать пока 2 раздела, 1-о нас и 2-сам опросник.

Опросник в виде 40 вопросов.

Пользователь заходит на сайт в раздел опросника и отвечает на вопросы, выбирая различные варианты из предложенных.

Далее все это сохраняется в бд. Администратору должно приходить сообщение с результатами этого опросника.

Дизайн - простой, строгий, деловой.

Желательно на жумле.