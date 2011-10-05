Нужен сайт под ключ.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен24 заявки417 просмотров

Нужен сайт визитка, крутой, продающий сайт. Есть четкое представление как он должен выглядеть и необходимый функционал. CMS желательно Joomla.

Наличие портфолио и положительных отзывов обязательно.

Предоплата имеется.

Joomla
14 лет назад
alevun
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$300
7 дней
Все прошло отлично, Сергей проявил себя с лучшей стороны, сделал раньше срока. Предложил креативные идеи. Молодец, огромное спасибо!
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад

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