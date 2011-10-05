Нужен сайт с системой автоматической оплаты за информацию (пример betteam.ru)
Нужен сайт под ключ.
Нужен сайт визитка, крутой, продающий сайт. Есть четкое представление как он должен выглядеть и необходимый функционал. CMS желательно Joomla.
Наличие портфолио и положительных отзывов обязательно.
Предоплата имеется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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