В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Сайт под ключ
Необходимо создать сайт под ключ по тематике: написание рефератов курсовых, дипломных, диссертаций.
Сайт должен быть простым, функциональным, содержательным. Сайт нужен срочно! Срок создания - 2, 3 недели!
Также необходимо продвижение сайта, и необходим интересный логотип.
Просьба в личку не писать
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