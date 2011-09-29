Нужен сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок323 просмотра

Наш сайт выглядит следующим образом. http://www.wunderkind.kiev.ua/

Мы хотим

1. Изменить наш сайт, поменять админку.

Админка должна быть такой, при которой обычный обыватель может редактировать.

2. Новый сайт. Создать сайт, который будет доступен в редактировании.

Кто может помочь:

1. Цена

2. Ваши предложения по дизайну

3. Какую админку предлагаете.

4. Сроки подготовки и сдачи работы.

с уважением,

14 лет назад
Wunderkind
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров