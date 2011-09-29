Каталог-магазин запчастей одного производителя

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок210 просмотров

суть проэкта:

- только каталог-магазин запчастей одного производителя, только одной категории товаров (пружины) для всех марок автомобилей

- каталог без фотографий, с возможностью добавления фото товаров администатором

- возможность загрузки прайсов/наличия/замен артикулов в XLS

- регистация юзеров

- доставка

- оплата

- добавление новостей

- 5-6 страниц описания товаров

Дизайн определен. четкое понимание конечного продукта имеется.

Жду ваши цены и сроки.

спасибо!

ЗЫ приоритет киевским исполнителям

14 лет назад
Elias_Kiev
Сергеевич 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать сайт-визитку (юридическая тематика)

    Нужно сделать сайт "под ключ".Дизайн сайта (2 страницы).На главной странице нужна форма обратной связи для консультации,отзывы,информация о компании,контакты. Главный критерий выбора исполнителя - стоимость работы.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание магазина на базе 1C-Битрикс

    Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе. По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам. Лицензия для Битрикса остается за нами. Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт недвижимости на Joomla

    Нужно доделать сайт недвижимости на джумле. Есть дизайн в PSD (в приложении pdf) и кое-какие наработки (bit.ly/pW8S3p) В основном сайт будет подобен move.su. К заданию нужно отнестись ответственно. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Два простых сайта под ключ

    сай визитка - нужна одна страница на которой будет указано что я продаю топливные талоны с перечнем тех заправок на которых их принимают и по продаже карт пополнения счета мобильного с перечнем операторов. Название сайта ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на WP

    $50

    Добрый день уважаемые фрилансеры мне нужно разработать сайт на wp. прошу специалистов отзоваться на этот проект. Люди желающие поучиться на проект, проходят мимо. Нужны люди с отзывами и портофолио. Задание будет отправлено только кандидатам. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Биржа труда

    Требуется Биржа труда как отдельный проект (с возможностью запуска и из подпапки). Функционал: - зарегистрироваться и разместить анкету - зарегистрироваться и разместить вакансию - любой может зарегистрироваться - ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад