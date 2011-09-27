Сайт недвижимости на Joomla

Нужно доделать сайт недвижимости на джумле.

Есть дизайн в PSD (в приложении pdf) и кое-какие наработки (bit.ly/pW8S3p)

В основном сайт будет подобен move.su.

К заданию нужно отнестись ответственно.

Проект серьезный, потом могут быть еще проекты + поддержка.

15 т. руб. При отличном выполнении – 20 т.

Срок ~3 недели.

Просьба писать только в проект, фрилансерам с хорошим портфолио, отзывами.