Сайт для тур. оператора.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт52 заявки551 просмотр

Нужен большой сайт для тур оператора красивый дизайн, большой функционал, калькуляторы расчета туров.

ТЗ готовится оставляйте заявки пообщаемся.

Бюджет до 2000 долл.

Срок 1-2 месяца

14 лет назад
bita22
Вита 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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