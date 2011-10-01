Прошу прощения за повторное размещение проекта. Изначально плохо сформулировал задачу из-за некомпетентности в данном вопросе. Необходимо создать красивый сайт-визитку для фирмы, занимающейся алмазной резкой бетона и сверлением отверстий. Объем - от одной ...
Небольшой сайт-каталог на html
Для сайта по отопителям требуется небольшая заглушка из 3-5 страничек, где будeт представлены отопители eberspacher.
Бюджет ограничен.
Предложите, пожалуйста цены и сроки реализации.
подробности в асю: 208 514 9 90
Оплата по факту на я-кошелек.
Выбранный исполнитель
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