Небольшой сайт-каталог на html

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок287 просмотров

Для сайта по отопителям требуется небольшая заглушка из 3-5 страничек, где будeт представлены отопители eberspacher.

Бюджет ограничен.

Предложите, пожалуйста цены и сроки реализации.

подробности в асю: 208 514 9 90

Оплата по факту на я-кошелек.

HTML
14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Выбранный исполнитель

expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Все прошло отлично. Рекомендую.
Все прошло хорошо. заказчик полностью выполнил свои обязательство и вовремя оплатил работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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