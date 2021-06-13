Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрытдень назад
Всім привіт Є дизайн для простого лендінгу: https://www.figma.com/file/VcJiSzELqBEmEBwUKwHwI2/Vie---Design-File-(Copy)?type=design&node-id=1334%3A6&mode=design&t=OR9ePfcvOHq3AyaU-1 Треба: - адаптивно зверстати; - натягнути на вордпрес - зробити можливість редагування текстів і фото внизу; - зберігати емейл користувача з форми підписки у Mailchimp (акаунт надамо). Прошу вказати: - скільки часу займе; - бюджет на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $10
Необходимо сверстать уже готовый макет для рассылки на MailchimpВерстка макетаMailChimpHTML-верстка1 исполнительЗакрытгод назад
- $103
Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть - ...Закрыт2 года назад
Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $350
В плагине квиз-опросов на WordPress нужно добавить 7 дизайнов и вывести примеры использования квиз-опросов с различными функциями:[b] [list][*]Default Design View [*]Default Design View with images/icons [*]Design #1 View [*]Design #2 View[*]Design #3 View[*]Design #4 View[*]Design #5 View[*]Design #6 View[*]Design ...Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Шукаю веб розробника який вміє працювати як із стандартним вордпресс, так і із конструктором Avada [url=https://www.islawfirm.com/]Сайт[/url] Список правок [list][*]Змінити перемикач мов[*]У розділі Review зробити зірочки, скрізь поставити п'ять зірок[*]Перенести FAQ у розділ Ask a Lawyer вниз під форму[*]Додати ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрытгод назад
Нужно разработать кастомизируемый плагин квиз-опросов. Спецификация [list][*]Конструктор квиз-опросов через кастомный пост тайп [url=https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png]https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png[/url][*]Базовый простой дизайн для отображения квиза[*]2 встроенных дизайна через выбор шаблона страницы, т.к. в дизайнах отключены шапка и подвал[*]Вывод готового квиза:[list][*]шорткодом[*]Элемент ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Нужно сверстать html Email по этому файлу https://www.figma.com/file/48iRyqLXgKlLJ3raXQiJC2/email?node-id=0%3A1 Чтобы потом этот код можно было экспортировать в mailchimp или что-нибудь наподобие того. Срок желательно сегодняHTMLMailChimpHTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...MailChimpБазы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо вести проект по имейл-маркетингу с нуля. Mailchimp Продукт: Образовательная платформа Создавать письма, сегменты, рассылку, автоматические цепочки, а/б тесты Знать, как проверять уровень спама Детальная аналитикаMailChimpПродающие тексты5 заявокЗакрыт2 года назад
Мы ищем виртуального сотрудника, который в совершенстве владеет письменным русским языком, а также может письменно общаться на английском, для работы на неполный рабочий день в отделе обслуживания клиентов, где будет отвечать на вопросы относительно заказов, ...MailChimpСлужба поддержки28 заявокЗакрыт2 года назад
Есть готовый HTML, необходимо создать из него Mailchimp шаблон через шаблонный редактор, чтобы можно было редактировать содержание через шаблонный редактор. https://www.dropbox.com/s/4zf9raiwua7o9bi/Testing%201-3%20%281%29.html?dl=0 #mailchimp #emailHTMLMailChimpДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно перенести шаблон письма из фигмы и внедрить его в Mailchimp, настроить рассылку на подписчиков.FigmaMailChimpЗакрыт2 года назад
Необходимо доделать готовый сайт на Тильде: поставить ссылки, доработать страницы, вставив некоторые элементы, и так далее. Помимо этого, нужно привязать к заявке, которую оставляет пользователь на сайте, готовое письмо в mailchimp, чтобы оно отправлялось клиенту ...TildaMailChimpСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Готовы купить сервис или платить за отправку email рассылки, Проблема в том что все привычные сервисы (типо Sendpulse или Mailchimp) нас блокируют ,т.к большой процент жалоб на спам 2-4% от общего числа , допускаемый же ...MailChimpСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо проверить все текущие настройки рассылки: в тильде, на хостинге (dns записи), рекламную кампанию в mailchimp и перезапустить рассылку. Также минимизировать возможность попадания почты в спам при рассылке. В настоящее время вся цепочка работает с ...TildaРекламная кампанияMailChimpКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Пишите свои сроки и сумму. ТЗ Сверстать адаптивный сайт на вордпрессе по проекту из фигмы - соответственно, нужно установить вордпрес на сервер. Сайт конкурса для художников. На сайте должен быть механизм закачки имеджей от участника одновременно с ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
- $850
[b]Разыскиваем опытного контент-менеджера на Full-time, умеющего самостоятельно вести веб-ресурс в том числе с командой копирайтеров, с идеальными знаниями админки WP, с навыками ведения внутренней SEO оптимизации так и внешней. [/b] Мы – это дружный, веселый ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Что есть сейчас: 1. Статистика в Метрике, Гугл Аналитикс. 2. Настроенная интеграция Mailchimp, Leeloo и CRM на движке 1С-Битрикс, где ведется учет продаж. Коллтрекинга нет, телефон не участвует в продажах. Все продажи идут через письма и воронки в ...Битрикс1С-Битрикс1СLeeloo.aiMailChimpЗакрыт3 года назад