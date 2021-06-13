Заказать услуги специалиста MailChimp

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  • Aidas.us

    Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...

    PythonPostgreSQLFirebaseRedisVue.jsFastAPIMailChimp
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    день назад

  • Зробити дуже простий лендінг на вордпрес

    Всім привіт Є дизайн для простого лендінгу: https://www.figma.com/file/VcJiSzELqBEmEBwUKwHwI2/Vie---Design-File-(Copy)?type=design&amp;node-id=1334%3A6&amp;mode=design&amp;t=OR9ePfcvOHq3AyaU-1 Треба: - адаптивно зверстати; - натягнути на вордпрес - зробити можливість редагування текстів і фото внизу; - зберігати емейл користувача з форми підписки у Mailchimp (акаунт надамо). Прошу вказати: - скільки часу займе; - бюджет на ...

    WordPressMailChimp
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Настройка на сайте отправки емейлов

    $103

    Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть - ...

    NetCatSymfonyMailChimp
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка на сайте отправки емейлов

    Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть ...

    NetCatSymfonyMailChimp
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить 7 дизайнов в плагин квиз опросов

    $350

    В плагине квиз-опросов на WordPress нужно добавить 7 дизайнов и вывести примеры использования квиз-опросов с различными функциями:[b] [list][*]Default Design View [*]Default Design View with images/icons [*]Design #1 View [*]Design #2 View[*]Design #3 View[*]Design #4 View[*]Design #5 View[*]Design #6 View[*]Design ...

    WordPressMailChimp
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Внести правки до вебсайту ( Wordpress)

    Шукаю веб розробника який вміє працювати як із стандартним вордпресс, так і із конструктором Avada  [url=https://www.islawfirm.com/]Сайт[/url] Список правок [list][*]Змінити перемикач мов[*]У розділі Review зробити зірочки, скрізь поставити п'ять зірок[*]﻿Перенести FAQ у розділ Ask a Lawyer вниз під форму[*]Додати ...

    WordPressMailChimp
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • WordPress плагин квиз опросов

    Нужно разработать кастомизируемый плагин квиз-опросов. Спецификация [list][*]Конструктор квиз-опросов через кастомный пост тайп [url=https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png]https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png[/url][*]Базовый простой дизайн для отображения квиза[*]2 встроенных дизайна через выбор шаблона страницы, т.к. в дизайнах отключены шапка и подвал[*]Вывод готового квиза:[list][*]шорткодом[*]Элемент ...

    WordPressHTMLElementorReduxMailChimp
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать email

    Здравствуйте. Нужно сверстать html Email по этому файлу https://www.figma.com/file/48iRyqLXgKlLJ3raXQiJC2/email?node-id=0%3A1 Чтобы потом этот код можно было экспортировать в mailchimp или что-нибудь наподобие того. Срок желательно сегодня

    HTMLMailChimp
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция по API

    Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...

    MailChimp
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Рассылка email

    Необходимо вести проект по имейл-маркетингу с нуля. Mailchimp Продукт: Образовательная платформа Создавать письма, сегменты, рассылку, автоматические цепочки, а/б тесты Знать, как проверять уровень спама  Детальная аналитика

    MailChimp
    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сотрудник службы поддержки (рус и анг. языки) и Промо рассылки

    Мы ищем виртуального сотрудника, который в совершенстве владеет письменным русским языком, а также может письменно общаться на английском, для работы на неполный рабочий день в отделе обслуживания клиентов, где будет отвечать на вопросы относительно заказов, ...

    MailChimp
    Служба поддержки28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать Mailchimp шаблон из HTML

    Есть готовый HTML, необходимо создать из него Mailchimp шаблон через шаблонный редактор, чтобы можно было редактировать содержание через шаблонный редактор. https://www.dropbox.com/s/4zf9raiwua7o9bi/Testing%201-3%20%281%29.html?dl=0 #mailchimp #email

    HTMLMailChimp
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доделать сайт на Тильде

    Необходимо доделать готовый сайт на Тильде: поставить ссылки, доработать страницы, вставив некоторые элементы, и так далее. Помимо этого, нужно привязать к заявке, которую оставляет пользователь на сайте, готовое письмо в mailchimp, чтобы оно отправлялось клиенту ...

    TildaMailChimp
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сервис отправки email рассылки

    Готовы купить сервис или платить за отправку email рассылки, Проблема в том что все привычные сервисы (типо Sendpulse или Mailchimp) нас блокируют ,т.к большой процент жалоб на спам 2-4% от общего числа , допускаемый же ...

    MailChimp
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить всю цепочку рассылки для рекламной кампании

    Необходимо проверить все текущие настройки рассылки: в тильде, на хостинге (dns записи), рекламную кампанию в mailchimp и перезапустить рассылку.  Также минимизировать возможность попадания почты в спам при рассылке. В настоящее время вся цепочка работает с ...

    TildaРекламная кампанияMailChimp
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на вордпрессе с подключением оплаты и механизмом загрузки имеджей

    Пишите свои сроки и сумму. ТЗ Сверстать адаптивный сайт на вордпрессе по проекту из фигмы - соответственно, нужно установить вордпрес на сервер. Сайт конкурса для художников. На сайте должен быть механизм закачки имеджей от участника одновременно с ...

    WordPressFigmaMailChimp
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер ( с знаниями seo )

    $850

    [b]Разыскиваем опытного контент-менеджера на Full-time, умеющего самостоятельно вести веб-ресурс в том числе с командой копирайтеров, с идеальными знаниями админки WP, с навыками ведения внутренней SEO оптимизации так и внешней. [/b] Мы – это дружный, веселый ...

    WordPressСемантическое ядроSEO-оптимизацияMailChimp
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аналитика для веб-сервиса

    Что есть сейчас: 1. Статистика в Метрике, Гугл Аналитикс. 2. Настроенная интеграция Mailchimp, Leeloo и CRM на движке 1С-Битрикс, где ведется учет продаж. Коллтрекинга нет, телефон не участвует в продажах. Все продажи идут через письма и воронки в ...

    Битрикс1С-БитриксLeeloo.aiMailChimp
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад