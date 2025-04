Сайт на вордпрессе с подключением оплаты и механизмом загрузки имеджей

Пишите свои сроки и сумму.

ТЗ

Сверстать адаптивный сайт на вордпрессе по проекту из фигмы - соответственно, нужно установить вордпрес на сервер. Сайт конкурса для художников. На сайте должен быть механизм закачки имеджей от участника одновременно с оплатой, соответственно нужно подключить оплату онлайн (код для имплементации предоставит банк) и прописать на бэке код - что-то наподобие датабазы, через которую админ будет просматривать и скачивать посланные на конкурс имеджи, с которыми должна быть связана информация, заданная участником при загрузке. Важный аспект - быстродействие сайта. Необходимо будет показать как администрировать сайт в вордпрессе - менять текст, цены, подгружать и менять имеджи, активировать отдельные части сайта. Вложить код для подписки на новости - код будет с MailChimp-а. Подключить гуглмэпс в часть Contacts. Продумать для будущего механизм переключения на другой язык - пока только нужно сделать один язык, но, предполагаю, что будем с Вами сотрудничать и далее.Фон - параллакс. Меню - при скроллинге прикрепляется вверху. Иконки в футере и в части Do you have questions должны открывать сообщения в соответствующих медиа-мессенджерах-имейл к администратору конкурса. В футере якоря соответственно названиям частей сайта, Rules & GDPR - это только текст, который открывается в поп-апе. Часть сайта Rules & Guidelines раскрывается по нажатию на надпись READ MORE и соответственно сворачивается по нажатию на надпись LESS. В части Photos of events при наведении на иконки картинок внизу иконка выделяется рамкой как показано во фрейме 8.2.Photos, а при нажатии иконка перемещается в центр, и эта же фотография открывается как основная большеразмерная. Это будет новый конкурс, поэтому часть Past Contests нужно сверстать, но пока не публиковать - соответсвенно наполнять позже буду сам. Там же под имиджем победившей картины необходимо создать иконки share в соответствующих соцмедиа. Там же при нажатии на надпись Exhibition archive и переключатель-стрелку раскрывается архив выставок, как показано во фрейме 9 Past Opened. При повторном нажатии на надпись Exhibition archive и переключатель-стрелку архив выставок скрывается. В части архив выставок при наведении на имедж конкретной выставки, например, May 2021 Professional Painting Contest, сам имедж выделяется рамкой и подпись под ним подсвечивается цветом, при клике на этот имедж или подпись под ним, раскрывается часть конкретной выставки, как показано во фрейме May archive. Там же кнопка Back со стрелкой, которая при нажатии перенаправляет на основной часть сайта. Нужно проконсультироваться с Вами - следует ли делать архив отдельной страницей или можно этот архив поместить в основную часть сайта - здесь вопрос о быстро действии сайта, особенно для мобильных. При наведении на имеджи они выделятся таким же способом - рамкой и подсвечивающем текста под ней. При клике на конкретный имедж открывается полноразмерный имедж картины с подписью под ней, как показано во фрейме May archive PRESS, там же кнопка закрытия. В поп-апе на платеж-загрузку файлов (Pop-Up Prof Open Call 1, 2, 5 и Pop-Up stART Open Call 1, 2, 5) клиент вводит обязательную информацию о себе и, в зависимости от выбора количества картин, которое он хочет загрузить 1, 2 или 5, меняется цена участия, которая показывается над кнопкой APPLY & PAY, и соответственно открывается возможность загрузить файлы, у каждого файла обязательная сопровождающая информация, для выбора количества картин клиент нажимает кнопку-стрелку, которая открывает выпадающее меню с цифрами 1, 2, 5, выбор цифры "подсвечивается" цветом, после выбора количества картин отличного от 1 появляются дополнительные столбцы загрузки данных соответственно выбранной цифре. По дефолту вначале открывается только "1 картина" фреймы Pop-Up Prof Open Call Default и Pop-Up stART Open Call Default. После выполнения всех обязательных полей, клиент должен активировать кнопку-галочку согласия с правилами "I read and agree with all rules of participation the contest" и, нажав на кнопку APPLY & PAY, переносится на сервис онлайн-оплаты.

Важно! На выходе должен быть готовый к запуску проекта сайт с рабочими механизмами оплаты, загрузки имеджей и датабазой для админа, поэтому подумайте, может, у Вас есть какие-нибудь уточнения? Я тоже мог что-то забыть прописать в ТЗ. Спасибо.

Проект в Фигме: https://www.figma.com/file/wpDyVcGas5FGESXaN0zplN/6CONTEST?node-id=0%3A1