Создать сайт одностраничник

Требуется создать сайт (4-5) страниц, для тур-фирмы, у нас есть скрипт поиска туров, так что нужно будет внедрять его, чтобы все по дизайну подходило, ТЗ есть небольшое, хотел бы созвониться лично с заказчиком и обсудить ...