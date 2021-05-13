Поддержка однотипных ИМ-ов на WP+Woocommerce

Нужен опытный частный вебмастер по WP+Woocommerce, в том числе хорошо разбирающийся в плагинах и их применяемости для задач интернет магазинов.

Имеется несколько рабочих интернет магазинов и эпизодически просто сайтов на WP, которым требуется техническая поддержка в плане:

- обновления движка и плагинов;

- возможная установка новых плагинов для решения будущих задач;

- программирование, исправление недочетов и донастройка под текущие задачи;

- возможность оперативного реагирования на "алармы" (не в ночное время) при возникновении таковых;

- возможно: разработка ИМ-а с нуля на подобии текущих.

В исполнителях хочется видеть ответственного человека, которому нравится его работа, готового решать задачи ( а не "здесь так не работает", потому что мне лень думать или ищите плагин сами), ну и который не планирует "потеряться" через полгода-год, да и позже нежелательно :).

Оплату можно проводить сдельно по выполненным ТЗ, либо за месяц собирать все выполненное (если были обращения) и оплачивать. Если понадобиться новый сайт (нужен будет под ключ на подобии https://korolevskysad.ru/ с улучшениями), то с небольшой предоплатой и доплатой по частям за сделанное.

В ответе на заявку прошу указать какие то ориентировочные (приемлемые) цены за определенные действия из перечисленных, в том числе за сайт под ключ.

ps Компании ввиду длинной логистики ТЗ/ аларм - вебмастер и неадекватной стоимости - прошу не отвечать, предложение для частных вебмастеров.