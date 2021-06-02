Нужен опытный частный вебмастер по WP+Woocommerce, в том числе хорошо разбирающийся в плагинах и их применяемости для задач интернет магазинов. Имеется несколько рабочих интернет магазинов и эпизодически просто сайтов на WP, которым требуется техническая ...
Cайт с онлайн курсом по программированию
Cайт с курсом по программированию.
Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд.
сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения).
после входа попадаем на основную страницу.
на осн. стр. есть 3 вкладки: мессенджер(с командой и другими учениками), стр. с плеером(т.к. это курс, там несколько роликов с возможностью выбора части курса), и страница с заданиями и загрузчик для ответов+ пометка сдано/не сдано.
для команды сопровождения: возможность скачивать ответы, ставить пометку, общаться с учениками в мессенджере.
контент( видеокурс, дз) я создам сам.
Технологии разработки нужно обсудить лично, также требуется связь с разработчиком во время работы.
Сайт нужен для диплома. Нужно чтобы хорошо смотрелось в отчете. Остальное не важно.
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