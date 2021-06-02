Cайт с онлайн курсом по программированию

$100
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Завершен10 заявок2687 просмотров

Cайт с курсом по программированию.

Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд.

сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения).

после входа попадаем на основную страницу.

на осн. стр. есть 3 вкладки: мессенджер(с командой и другими учениками), стр. с плеером(т.к. это курс, там несколько роликов с возможностью выбора части курса), и страница с заданиями и загрузчик для ответов+ пометка сдано/не сдано.

для команды сопровождения: возможность скачивать ответы, ставить пометку, общаться с учениками в мессенджере.

контент( видеокурс, дз) я создам сам.

Технологии разработки нужно обсудить лично, также требуется связь с разработчиком во время работы.

Сайт нужен для диплома. Нужно чтобы хорошо смотрелось в отчете. Остальное не важно.

4 года назад
olim_2
Олим 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AzarenM
Михаил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$120
8 дней
Escrow
Четко, оперативно, качественно! Рекомендую.
Все по делу, приятен в общении. Оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Александр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
AzarenM
Михаил 
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