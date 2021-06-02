Cайт с онлайн курсом по программированию

Cайт с курсом по программированию.

Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд.

сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения).

после входа попадаем на основную страницу.

на осн. стр. есть 3 вкладки: мессенджер(с командой и другими учениками), стр. с плеером(т.к. это курс, там несколько роликов с возможностью выбора части курса), и страница с заданиями и загрузчик для ответов+ пометка сдано/не сдано.

для команды сопровождения: возможность скачивать ответы, ставить пометку, общаться с учениками в мессенджере.

контент( видеокурс, дз) я создам сам.

Технологии разработки нужно обсудить лично, также требуется связь с разработчиком во время работы.

Сайт нужен для диплома. Нужно чтобы хорошо смотрелось в отчете. Остальное не важно.