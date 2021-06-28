👋 Привет!
Меня зовут Никита я веб-дизайнер из Донецка. Мне 25 лет, встречаюсь с прекрасной девушкой.
А еще боюсь высоты и темноты. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате в $70
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вам мой вариант дизайна не понравится и правками его не исправить , то не переживайте: я верну предоплату.
Портфолио
- Дизайн сайта60 просмотров
- Дизайн визитки66 просмотров
- Первый экран60 просмотров
- Первый экран55 просмотров
- Первый экран сайта51 просмотр
- Дизайн лэндинга для кофейни39 просмотров