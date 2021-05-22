Cайт с курсом по программированию. Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд. сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения). после входа попадаем на основную страницу. на осн. ...
Лендинг страницу для тур. агенства
Добрый день, необходимо создать лендинг страницу для тур. агенства с небольшим описанием работы фирмы и виджетом обратной связи с клиентов
Прикладывайте сразу портфолио, пожалуйста
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