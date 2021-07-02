Вебсайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок2144 просмотра

Нужно сделать вебсайт- 5-7 страниц и пару pop-ups. ТЗ пока нет, но есть вебсайт копия по функционалу. Лого и фирменный стиль готовы. 

4 года назад
RussellAliev
Руслан 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MF45
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$200
14 дней
Отличный исполнитель. Быстро понимает задачу и исполняет в срок. Легко работать с ним.
Отличное сотрудничество

Заявки фрилансеров

Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
17 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Елена
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
66 отзывов(-2)
4 года назад
Иван
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Евгений
 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Надежда
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
MF45
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Микаел
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Cайт с онлайн курсом по программированию

    $100

    Cайт с курсом по программированию. Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд. сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения). после входа попадаем на основную страницу. на осн. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Лендинг страницу для тур. агенства

    $50

    Добрый день, необходимо создать лендинг страницу для тур. агенства с небольшим описанием работы фирмы и виджетом обратной связи с клиентов Прикладывайте сразу портфолио, пожалуйста

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поддержка однотипных ИМ-ов на WP+Woocommerce

    Нужен опытный частный вебмастер по WP+Woocommerce, в том числе хорошо разбирающийся в плагинах и их применяемости для задач интернет магазинов. Имеется несколько рабочих интернет магазинов и эпизодически просто сайтов на WP, которым требуется техническая ...

    WooCommerceWordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт для тур-фирмы

    $100

    Требуется создать сайт (4-5) страниц, для тур-фирмы, у нас есть скрипт поиска туров, так что нужно будет внедрять его, чтобы все по дизайну подходило, ТЗ есть небольшое, хотел бы созвониться лично с заказчиком и обсудить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    $500

    Нужен уникальный дизайн сайта авторской мебели интегрировать все с личным брендом инстой и ютубом, Чтобы было ах и все гармоничноС текстами и тд Утп о нас о Производстве

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Необходимо создать сайт аналог этого https://gls-pharma.com. Присылайте ссылки на ваши сделанные работы и стоимость

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт

    Нужно разработать сайт + написать продающий контент на страницы. Портфолио предоставим, как пример https://brainteam.kz/ru

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад