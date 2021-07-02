Cайт с курсом по программированию. Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд. сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения). после входа попадаем на основную страницу. на осн. ...
Вебсайт под ключ
Нужно сделать вебсайт- 5-7 страниц и пару pop-ups. ТЗ пока нет, но есть вебсайт копия по функционалу. Лого и фирменный стиль готовы.
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