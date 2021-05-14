Спарсить сайт

$10
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Закрыт1 заявка2057 просмотров

Нужно спарсить сайт https://www.diverso.com.tr/ (почти все товары их не много) и загрузить в wordpress

WordPress
4 года назад
botfatherkz
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Арсений
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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