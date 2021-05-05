botfatherkz

Хамид Умаров botfatherkz

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$145
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модуль для 1с

    Требуется разработать модуль для 1С, который будет устанавливаемым на несколько точек. Модуль должен автоматически сохранять остатки по складу в указанную папку в назначенное время, например, каждое утро, а также фиксировать все реализации (продажи) за день в файл.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт онлайн поиска врачей

    Необходимо разработать сайт для поиска врачей с использованием предоставленного шаблона стилей. Важно добавить SEO статьи для каждого раздела, города, клиники и заболевания. Желательно наличие опыта в аналогичных проектах для доработки под конкретные нужды.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение Android

    Создайте Android-приложение для распознавания автомобильных номеров в режиме реального времени. Приложение должно получать и обрабатывать информацию о номерах с сервера. Ожидается реализация функций камеры и интеграция с сервером для передачи данных.

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реклама в Instagram

    Требуется подключить рекламный аккаунт к промостранице в Instagram, настроить его и следить за ходом рекламной кампании. Ожидается профессиональный подход к SMM и SMO для достижения эффективных результатов.

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Телерам бот для заказ (python)

    Требуется разработать телеграм-бота на Python, основываясь на предоставленном техническом задании. Важно реализовать все функции и особенности, указанные в документе. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Чатбот для поиска БУ авто запчастей

    Нужен бот на python работающий в телеграм и whatsapp (через chat-api, green-api во время разработки и тестирования с возможностью подключения официального апи) (сценарий написан без кнопок управляется командами) техническое задание https://docs.google.com/document/d/1oTwCQPxV_pp6J_wWwe_pAUEeHfOUOeFBaFNENDIOsDw/edit?usp=sharing ...

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Telegram Бот на python

    Требуется разработать простой чатбот на python который дает возможность списку пользователей (2-3)  добавлять данные в заранее созданную таблицу google docs (ссылку на него указывам в настройках, документ открыт для редактирования) Команда "добавить ...

    Python
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать печать

    $10

    Трбуется отрисовать печать для собствнной компании (документы имеются) что бы восстановить утерянные мобильные номера оформленные на компанию (никакого криминала) фото вышлю самого оттиска

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка чатбота на python

    $151

    Требуется разработать (если есть готовый доработать) чат бота автопродаж который будет иметь такой функционал @Sushinaka2Bot данные он должен получать из файла google docs по указанной в настройке ссылке. Бот должен работать в telegram и должна ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

nickolaydxdt
Николай 
22 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$145
10 баллов
3 года назад
Телерам бот для заказ (python)
Python
Отлично сработались!
Проект выполнен, все отлично продолжаем сотрудничество.
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