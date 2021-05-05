botfatherkz

Требуется разработать модуль для 1С, который будет устанавливаемым на несколько точек. Модуль должен автоматически сохранять остатки по складу в указанную папку в назначенное время, например, каждое утро, а также фиксировать все реализации (продажи) за день в файл.
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать сайт для поиска врачей с использованием предоставленного шаблона стилей. Важно добавить SEO статьи для каждого раздела, города, клиники и заболевания. Желательно наличие опыта в аналогичных проектах для доработки под конкретные нужды.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт4 года назад
Создайте Android-приложение для распознавания автомобильных номеров в режиме реального времени. Приложение должно получать и обрабатывать информацию о номерах с сервера. Ожидается реализация функций камеры и интеграция с сервером для передачи данных.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подключить рекламный аккаунт к промостранице в Instagram, настроить его и следить за ходом рекламной кампании. Ожидается профессиональный подход к SMM и SMO для достижения эффективных результатов.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать телеграм-бота на Python, основываясь на предоставленном техническом задании. Важно реализовать все функции и особенности, указанные в документе. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Нужно спарсить сайт https://www.diverso.com.tr/ (почти все товары их не много) и загрузить в wordpressСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен бот на python работающий в телеграм и whatsapp (через chat-api, green-api во время разработки и тестирования с возможностью подключения официального апи) (сценарий написан без кнопок управляется командами) техническое задание https://docs.google.com/document/d/1oTwCQPxV_pp6J_wWwe_pAUEeHfOUOeFBaFNENDIOsDw/edit?usp=sharing ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить выгрузку остатков на 1с 8,3 Редакция Аптека для Казахстана1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать простой чатбот на python который дает возможность списку пользователей (2-3) добавлять данные в заранее созданную таблицу google docs (ссылку на него указывам в настройках, документ открыт для редактирования) Команда "добавить ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Трбуется отрисовать печать для собствнной компании (документы имеются) что бы восстановить утерянные мобильные номера оформленные на компанию (никакого криминала) фото вышлю самого оттискаИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
- $151
Требуется разработать (если есть готовый доработать) чат бота автопродаж который будет иметь такой функционал @Sushinaka2Bot данные он должен получать из файла google docs по указанной в настройке ссылке. Бот должен работать в telegram и должна ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад