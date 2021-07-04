Телерам бот для заказ (python)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок547 просмотров

Здравствуйте ! нужно создать бот описаный в тз

https://docs.google.com/document/d/1bTqx9TVZX_cRm9bnxqRpdosWUtWf_CNBKgngWBBbIEE/edit?usp=sharing

Python
4 года назад
botfatherkz
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nickolaydxdt
Николай 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$145
7 дней
Escrow
Проект выполнен, все отлично продолжаем сотрудничество.
Отлично сработались!

Заявки фрилансеров

nickolaydxdt
Николай 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Михаил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
4 года назад
Тимур
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад