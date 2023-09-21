Программист/Веб-Разработчик
ЧТО Я СОЗДАЮ?
- Сайты
- Боты (VK/Telegram)
- Скрипты (автоматизация рутинных задач)
- Программы (Desktop)
Верстка: HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ), Gulp / Bootstrap / JQuery
Языки программирования: Python, PHP, JavaScript, C, Java, Swift
API: VK / Telegram
Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL / SQL
Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.
ОС: Linux / Windows / MacOS
О СЕБЕ: Люблю заниматься созданием интересных проектов быстро и с особой долей перфекционизма! В основном занимаюсь программированием (Django) и версткой сайтов. Также, разрабатываю скрипты и ботов, которые упрощают жизнь юзерам. Любимые ЯП - Python и JavaScript. Имеется неплохой опыт с администратированием ОС Linux. Хорошее знание английского языка.
КОНТАКТЫ
Telegram: t.me/timur1
Почта: [email protected]
ОНЛАЙН: работаю каждый день