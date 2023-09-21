Backend-Developer

Программист/Веб-Разработчик

ЧТО Я СОЗДАЮ?

Сайты

Боты (VK/Telegram)

Скрипты (автоматизация рутинных задач)

Программы (Desktop)

НАВЫКИ

Верстка: HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ), Gulp / Bootstrap / JQuery

Языки программирования: Python, PHP, JavaScript, C, Java, Swift

API: VK / Telegram

Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL / SQL

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.

ОС: Linux / Windows / MacOS

О СЕБЕ: Люблю заниматься созданием интересных проектов быстро и с особой долей перфекционизма! В основном занимаюсь программированием (Django) и версткой сайтов. Также, разрабатываю скрипты и ботов, которые упрощают жизнь юзерам. Любимые ЯП - Python и JavaScript. Имеется неплохой опыт с администратированием ОС Linux. Хорошее знание английского языка.

КОНТАКТЫ

Telegram: t.me/timur1

Почта: [email protected]