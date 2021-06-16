Доработка сайта (MODX, PHP, JS, HTML, CSS)

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки678 просмотров

Есть работающий сайт на MODX Revolution, весь функционал разработан в основном на MODX + небольшие самописные доработки на PHP, но сайт не завершен (необходим новый функционал + есть баги). Задача — доработать сайт (все задачи прописаны в ТЗ), устранить баги.

CSSHTMLJavaScriptMODXPHP
4 года назад
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