Отредактировать существующий парсер сайта

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Закрыт6 заявок4979 просмотров

Сайт, который парсили (mob.org) изменил дизайн, поэтому нужно изменить существующий файл парсинга, чтобы возобновилась работа парсера.

Критерий приема работы: всё (название, описание, ссылка на google play, картинки, файл со всех языковых версий) правильно залетает в нашу базу.

Существующий файл парсера скину в личку. Бюджет предлагайте, сроки не горят

4 года назад
freelancerbay
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