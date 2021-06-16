Есть задание по node.js. Нужно исправить небольшой момент в программе на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Отредактировать существующий парсер сайта
Сайт, который парсили (mob.org) изменил дизайн, поэтому нужно изменить существующий файл парсинга, чтобы возобновилась работа парсера.
Критерий приема работы: всё (название, описание, ссылка на google play, картинки, файл со всех языковых версий) правильно залетает в нашу базу.
Существующий файл парсера скину в личку. Бюджет предлагайте, сроки не горят
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