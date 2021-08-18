Надеть сверстанный на html сайт на Drupal 9

Ищется человек с совестью, программист с хорошим знанием Drupal 9.

Есть вот такой сайт http://joxi.ru/4Ak8bWysowznxr?d=1 в hml прекрасно адаптивно сверстан. Нужно надеть его на Drupal 9.

Упрощения: От части анимации при прокрутке сайта можно отказаться если сильно трудно это для Drupal.

Какие там есть страницы?

- Главная

- О компании

- Контакты

- Тип материала Услуга

- Тип материала Статьи

Да собственно и всё.

Весь контент переносить не нужно, достаточно создать тип материала и создать по одному элементу в нем, чтобы продемонстрировать что все надето хорошо.

Сделано все должно быть средствами Drupal, на совесть без кривых костылей. Любой видимы контент должна быть возможность редактировать через админку, а не через код по FTP.

Чистая, доступная и мощная тема администрирования Drupal. Например Claro или Rubik и модули дополнительно сразу поставить:

XML-карты сайта

Мета-тег

Перенаправления адресов (URL)

Улучшенная агрегация CSS/JS

Add To Head

Разумеется не должно быть бредовых типовых ошибок присущих любой CMS и сайту.