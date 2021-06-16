Интеграция по API с поставщиком СамсонОпт

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Закрыт3 заявки675 просмотров

Полное наполнение ИМ на Opencart 3

Категории: создание категорий, сопоставление категорий для загрузки товарами, отключение категорий для загрузки товарами, наценки по категориям

Товары: загрузка товаров, описание, артикул, минимальное кол-во для заказа, цена с наценкой, фото + дополнительные, автообновление цен и остатков

Атрибуты, поставщики, характеристики

Opencart
4 года назад
dima_989
Дмитрий 
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