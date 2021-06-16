Доработики сайтов на Vue.js/Nuxt

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Закрыт4 заявки469 просмотров

Необходимы доработки сайтов на фронт части. В основном проекты на Vue/Nuxt.

Бэк на Yii2, бекендеры отдельные люди. Нужен именно скиловый фронтендер.

Пишите - обговорим условия работы.

Vue.jsYii
4 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
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