Проанализировать смарт-контракты и обновить текущие страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки614 просмотров

- Проанализировать уже созданный смарт-контракт.

- Обновление существующих страниц на Frontend. Frontend построен на React, Redux.

- Интеграция KYC API с нашей сегодняшней статистикой, включая адаптацию фронтенда.

4 года назад
zhendimon
Евгений 
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3 года назад

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