Выгрузка цен и остатков товаров из 1С Предприятие на сайт

Необходимо сделать возможность делать выгрузку цен и остатков товаров из 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) на сайт teplogazkip.ru не меняя структуру каталога сайта и структуру каталога в 1С. Структура в 1С и структура на сайте каталога товаров разные.Связь между каталогами сайта и 1С должна происходить через уникальный номер товара в 1С. При выгрузке не должны изменяться внутренние связи между товарами сайта (модификации).