То, что уже реализовано можно посмотреть по адресу tagala.ru. То, что нужно реализовать можно посмотреть по ссылке https://xd.adobe.com/view/7e83caca-ccdb-4689-95d3-2d8a483184b1-2bd0/ Пишите, отвечу на все вопросы
Выгрузка цен и остатков товаров из 1С Предприятие на сайт
Необходимо сделать возможность делать выгрузку цен и остатков товаров из 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) на сайт teplogazkip.ru не меняя структуру каталога сайта и структуру каталога в 1С. Структура в 1С и структура на сайте каталога товаров разные.Связь между каталогами сайта и 1С должна происходить через уникальный номер товара в 1С. При выгрузке не должны изменяться внутренние связи между товарами сайта (модификации).
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