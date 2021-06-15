Выгрузка цен и остатков товаров из 1С Предприятие на сайт

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Закрыт4 заявки523 просмотра

Необходимо сделать возможность делать выгрузку цен и остатков товаров из 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) на сайт teplogazkip.ru не меняя структуру каталога сайта и структуру каталога в 1С. Структура в 1С и структура на сайте каталога товаров разные.Связь между каталогами сайта и 1С должна происходить через уникальный номер товара в 1С. При выгрузке не должны изменяться внутренние связи между товарами сайта (модификации).

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