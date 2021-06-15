Собрать чат-бот в Smartsender на заполнение анкеты.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ключевые требования.

Ключевые требования. !!! Опыт работы - самое главное. Просьба не писать тем, что недавно работает с чат - ботами.

  • Умение работать с правилами, переменными, тегами.
  • Умение формировать туннели продаж.
  • Построение системы напоминаний на этапе где пользователь «отвалился».
  • Умение работать с Facebook Business API
  • Подключение всех необходимых сервисов.
  • Знание нюансов подключения основных мессенджеров.
  • Обучить и показать как работает чат–бот.
ТЗ предоставим в виде Mind карты
4 года назад
nifigasebe
Сергей 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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