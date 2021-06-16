Вывести 2 редактируемых поля в заказе в интернет магазине на diafan

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка402 просмотра

Здравствуйте!

Нужно на сайте в Админке в карточке заказа сделать:

1. вывести сумму товаров

2. добавить 2 редактируемых поля (инпут, цифры):

Почта России без объявленной ценности

Почта России с объявленной ценностью

https://yadi.sk/i/3V2sQFif3Q8PHQ

Данные поля заполняет Администратор - вручную.

Отображаются только в карточке товаров и в накладной - https://yadi.sk/i/xIesseliNCu30w

Сайт на движке https://www.diafan.ru/

4 года назад
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Всё отлично спасибо!
Четкое составленное ТЗ, всегда онлайн, оперативно были решены все проблемы. Приятен в общении, однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад