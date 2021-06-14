Печать на одежде

Для интернет магазина одежд нужен раздел с такой фишкой ссылка

Нам нужно чтобы клиенты для любой мужской и женской одежды могли вставлять

свои картинки, надписи, цифры чтобы все редактировалось в ручную как на

примере выше.

Напишите пожалуйста кто реально может все это реализовать и сколько вам нужно времени.