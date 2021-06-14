Печать на одежде

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Закрыт1 заявка599 просмотров

Для интернет магазина одежд нужен раздел с такой фишкой ссылка

Нам нужно чтобы клиенты для любой мужской и женской одежды могли вставлять

свои картинки, надписи, цифры чтобы все редактировалось в ручную как на

примере выше.

Напишите пожалуйста кто реально может все это реализовать и сколько вам нужно времени.

4 года назад
devfegi
36 лет
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3 года назад

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Никита
 
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