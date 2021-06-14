Ускорение сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок515 просмотров
  • Настройка кэширования на сайте (проверка плагинов и их настройка)
  • Сжатие кода, скриптов, таблиц стилей
  • Настройка оптимизации изображение
  • Все что нужно для поднятия скорости до зеленой зоны, в т.ч. мобильная версия
Сайт https://rabota.avrika.co.il/
WordPress
4 года назад
sofer770
Ида 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад