Настроить отправку формы и платежную систему

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Завершен2 заявки383 просмотра

Добрый день!

Есть небольшой одностраничный интернет-магазин. Необходино настроить платежную систему Tranzilla и отправку формы после успешной оплаты на почту. 

4 года назад
KulkoP
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$40
11 дней
Escrow
Рустам отличный специалист. Приятно было работать! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад