Правки сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки889 просмотров

Тз: https://docs.google.com/document/d/19Jq5B15BhsihqY/edit?usp=sharing

Сайт недоступен для просмотра всем пользователям. Поэтому посмотрите по макету как он выглядит и укажите примерную стоимость и сроки работы.

Используются плагины popup maker, cf7, acf

В макете только часть страниц. Заинтересованным кандидатам выдам фигму со всеми страницами и с мобильной версией.

FigmaWordPress
4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Джулия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад