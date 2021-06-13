Правки сайта на wordpress

Тз: https://docs.google.com/document/d/19Jq5B15BhsihqY/edit?usp=sharing

Сайт недоступен для просмотра всем пользователям. Поэтому посмотрите по макету как он выглядит и укажите примерную стоимость и сроки работы.

Используются плагины popup maker, cf7, acf

В макете только часть страниц. Заинтересованным кандидатам выдам фигму со всеми страницами и с мобильной версией.