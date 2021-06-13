Увеличить скорость работы админ-панели на Joomla

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Завершен1 заявка1000 просмотров

Тормозит админ-панель. Нужно исправить

Joomla
4 года назад
DargeL
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
$16
2 дня
Быстро, качественно, всегда на связи! Рекомендую +
Хороший заказчик, всегда на связи, приятное общение, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад