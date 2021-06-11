Сделать Коллтрекинг RoiStat

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка3885 просмотров

Сделать коллтрекинг Zadarma на сайте (Возможно Манго) Подключить Roistat Сделать, чтобы сделки появлялись в AmoCRM Подключить систему к Яндекс Директ и ГуглЭдвордс Итог: Рабочая система, чтобы понимал, откуда приходит клиент. С какого ключа и запроса.

AmoCRM
4 года назад
velomax
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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