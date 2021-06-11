Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня! Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс Бюджет 170$ Оплата по мере выполнения ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня ...
Расширенная настройка JSON
Нужно написать скрипт на JSON для ответа на сообщения в фб и инсте.
{
"message":
{
"attachment":
{
"type":
"
template"
"payload":
{
"template_type":
"
generic"
"elements":
[
{
"title":
"
Enter a title to accompany your image"
"image_url":
"
https://image.ibb.co/bz5t6Q/placeholder.png"
"subtitle":
"
Optional: Enter a subtitle to provide more information"
"buttons":
[
{
"type":
"
web_url"
"url":
"
"title":
"
View Website"
}
{
"type":
"
postback"
"title":
"
Start Chatting"
"payload":
"
USER_DEFINED_PAYLOAD"
}
]
}
]
}
}
"quick_replies":
[
{
"content_type":
"
text"
"title":
"
Hello"
"payload":
"
reply1"
}
{
"content_type":
"
text"
"title":
"
Learn More"
"payload":
"
reply2"
}
]
}
}
Аналогично, дописать. Если коротко то
Здравствуйте укажите свое поколение бмв
ответы G или F
жмет, ему в ответ сообщение и кнопки с выбором. После выбора кнопки сразу или не выбора на следующий день отправляется сообщение. Потом еще одно через день, через 2, через 3 если не отвечает.
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