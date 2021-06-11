Расширенная настройка JSON

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка568 просмотров

Нужно написать скрипт на  JSON для ответа на сообщения в фб и инсте. 

{

"message":

{

"attachment":

{

"type":

"

template"

"payload":

{

"template_type":

"

generic"

"elements":

[

{

"title":

"

Enter a title to accompany your image"

"image_url":

"

https://image.ibb.co/bz5t6Q/placeholder.png"

"subtitle":

"

Optional: Enter a subtitle to provide more information"

"buttons":

[

{

"type":

"

web_url"

"url":

"

http://www.example.com/"

"title":

"

View Website"

}

{

"type":

"

postback"

"title":

"

Start Chatting"

"payload":

"

USER_DEFINED_PAYLOAD"

}

]

}

]

}

}

"quick_replies":

[

{

"content_type":

"

text"

"title":

"

Hello"

"payload":

"

reply1"

}

{

"content_type":

"

text"

"title":

"

Learn More"

"payload":

"

reply2"

}

]

}

}

Аналогично, дописать. Если коротко то

Здравствуйте укажите свое поколение бмв

ответы G или F

жмет, ему в ответ сообщение и кнопки с выбором. После выбора кнопки  сразу или не выбора на следующий день отправляется сообщение.  Потом еще одно через день, через 2, через 3 если не отвечает.

4 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
107 отзывов
4 года назад

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