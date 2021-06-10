Настройка лендингов и трекеров

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка981 просмотр

Требуется настроить 20 лендингов и трекеров, подключить к ПП.

от исполнителя требуется разбираться в нюансах данной работы. разбираться в партнерских программах и трекерах которые сейчас присутствуют на рынке

Оплата за каждый по факту выполнения работы

4 года назад
alexborn
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад