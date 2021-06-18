Доработки на Опенкарт 3

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка79 просмотров

1. Настроить отправку писем после оформления заказа покупателю и администратору

2. Реализовать 2 вида доставки - Самовывоз + Новая почта

3. Реализовать 3 вида оплаты - Наличные, предоплатой на карту, наложенный платеж.

4. Поле Адрес переименовать в "Новая почта #"

Opencart
4 года назад
guest_15109925338403
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$35
1 день
Escrow
Все сделано. Благодарю!
Работаем не в первый раз. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад

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