Доработки Опенкарт 3

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Настроить отправку писем после оформления заказа покупателю и администратору

2. Реализовать 2 вида доставки - Самовывоз + Новая почта

3. Реализовать 3 вида оплаты - Наличные, предоплатой на карту, наложенный платеж.

4. Поле Адрес переименовать в "Новая почта #"

Opencart
4 года назад
guest_15109925338403
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров