Связать сайт на Битрикс и Yandex API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки634 просмотра

Требуется организовать связь сайта и Апи яндекса

подробности задачи в документе

https://docs.google.com/document/d/1r0YAdaQzHtSKFWBhvgZ8AnaK1pU-g-FmxByDAKXAN0Q/edit?usp=sharing

Ожидаю возможный бюджет и возможный срок реализации

4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
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