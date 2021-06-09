Доработка проекта Woocommerce - заказ еды

На сайте заказа еды необходимо доработать:

- добавление товару вариаций и модификаций (https://prnt.sc/14xoufx) - вариации это нативный функционал, а вот для "добавок" нужно предложить решение можно с помощью плагина

- функционал добавления в корзину, виджет корзины, заказ

- стандартный личный кабинет, вход, регистрация, история заказов, редактирование профиля

- фича: при попытке добавления в корзину товаров от другого поставщика (другой ресторан - прикреплен кастомфилдом к блюду) - показывать попап-предупреждение о том что заказать можно только из одного ресторана. Два варианта поведения - очистить корзину и положить товар из нового кафе или отменить.

- в дальнейшем потребуется доработка - импорт товаров из гуглдока, обновление цен.

Верстка тут (http://markup.loveitgroup.com/vegan/status_page.html)

То что реализовано на текущий момент: https://vegan.loveitgroup.com/