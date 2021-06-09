На проекте личного блога требуется реализовать следующий функционал:Добавление vue-skeletons loader на 3 страницах. Требуется добиться того, чтобы при загрузке страницы блоки с динамикой не дергались пока данные еще загружаются.Skeleton должен быть стилизован под цвет страницы ...
Доработка проекта Woocommerce - заказ еды
На сайте заказа еды необходимо доработать:
- добавление товару вариаций и модификаций (https://prnt.sc/14xoufx) - вариации это нативный функционал, а вот для "добавок" нужно предложить решение можно с помощью плагина
- функционал добавления в корзину, виджет корзины, заказ
- стандартный личный кабинет, вход, регистрация, история заказов, редактирование профиля
- фича: при попытке добавления в корзину товаров от другого поставщика (другой ресторан - прикреплен кастомфилдом к блюду) - показывать попап-предупреждение о том что заказать можно только из одного ресторана. Два варианта поведения - очистить корзину и положить товар из нового кафе или отменить.
- в дальнейшем потребуется доработка - импорт товаров из гуглдока, обновление цен.
Верстка тут (http://markup.loveitgroup.com/vegan/status_page.html)
То что реализовано на текущий момент: https://vegan.loveitgroup.com/
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